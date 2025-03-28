Marmaris Belediyesi, Ramazan Bayramı İçin Camilerde Temizlik Çalışması Yaptı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi, Ramazan Bayramı İçin Camilerde Temizlik Çalışması Yaptı

Marmaris Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirerek ibadethaneleri bayram namazına hazır hale getirdi. Ekipler, cami avluları ve ibadet alanlarını tazyikli su ile yıkayarak vatandaşların huzurlu bir ortamda ibadet etmelerini sağladı.

28.03.2025 17:11  Güncelleme: 17:52
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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi camilerde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, cami avluları ile birlikte vatandaşların kullandığı abdesthane, şadırvan, oturma bankları gibi alanları tazyikli su ile yıkayarak bayram namazına hazır hale getirdi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yıl boyunca rutin olarak sürdürülen ibadethane temizliği Ramazan Bayramı dolayısıyla daha kapsamlı ve detaylı hale getirildi. İlçe merkezi ve merkeze uzak mahallelerde yapılan çalışmada cami avluları ile birlikte vatandaşların kullandığı abdesthane, şadırvan, oturma bankları gibi alanlar tazyikli su ile yıkanarak bayram namazına hazır hale getirildi. Ayrıca mezarlıklar da Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli olarak temizlendi.

"Vatandaşlarımız sağlıklı ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirecek"

Vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadetlerini gerçekleştirmesi için temizlik çalışmalarına hız verdiklerini belirten belediye yetkilileri, "İbadethanelerimizde yıl boyu sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarına Ramazan Bayramı dolayısıyla ağırlık verdik. Vatandaşlarımız bu bayramda da sağlıklı ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirecekler" dedi.

Kaynak: ANKA

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