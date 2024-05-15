Marmaris Belediyesi Yürüyüş Yollarında Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Yürüyüş Yollarında Denetimleri Sıklaştırdı

Marmaris Belediyesi, ilçedeki yürüyüş yollarında yayaların can güvenliğini sağlamak için sürücülere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yasak olmasına rağmen yaya yollarında araç kullanan sürücülere uyarıda bulundu.

15.05.2024 17:00
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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, ilçedeki yürüyüş yollarında, yayaların can güvenliğini sağlamak için sürücülere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, araç trafiğine kapalı alanları, yasak olmasına rağmen ısrarla kullanarak yayaların can güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetim yaptı. Bu sabah Uzunyalı bölgesinde gerçekleştirilen denetimlerde, bisiklet, motosiklet ve scooter kullanıcıları, sahil yürüyüş yolunu kullanmamaları konusunda uyarıldı.

YASAL İŞLEM YAPILACAK

İlçede yaşayan vatandaşların can güvenliği için denetimleri sürdürdüklerini belirten yetkililer, " Motosiklet, scooter ve bisiklet gibi yaya yollarında kullanılması yasak olan taşıtların kazalara neden olması, vatandaşların güven içerisinde yürüyememesinden dolayı denetimlerimizi sıklaştırdık. Bir dahaki denetimlerimizde uyarıları dikkate almayan, kurallara uymayan sürücülerle ilgili yasal işlem yapacağız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Yürüyüş Yollarında Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika
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