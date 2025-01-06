Marmaris Belediyesi Zor Durumda - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaris Belediyesi Zor Durumda

Marmaris Belediyesi Zor Durumda

Başkan Ünlü, Marmaris Belediyesi'nin borçları ve personel durumu hakkında bilgi verdi.

06.01.2025 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris Belediyesi batmış, batırılmış. Belediye gerçekten zor durumda. En verimli şekilde bütçe ve personel yönetimiyle hizmet vermeye çalışıyoruz." dedi.

Başkan Ünlü, 2024 yılında göreve geldikten sonraki 9 aylık belediye çalışmaları hakkında Meclis Toplantı Salonu'nda gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Birimlerin 2024 yılı faaliyetlerini aktaran Ünlü, mahalle yolları, halk plajları, peyzaj düzenlemeleri yaptıklarına değinirken, Temiz İşleri Müdürlüğü'nün 56 bin ton evsel atık 9 bin 500 ömrünü tamamlanmış lastik topladığını bildirdi.

2018 yılından itibaren plansız kalan Armutalan, Camiavlu ve Sinam mahallelerinin imar planlarının askıya çıktığı ve bir ay boyunca askıda kalacağını belirten Ünlü, yaklaşık 7 yıldır plansız kalan mahallelerin plana kavuşacağını dile getirdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ünlü, belediye personellerinin işten çıkarıldığı ile ilgili sorusu üzerine göreve geldiklerinde 900 personeli olan belediyeden istifa ve emeklilik gibi nedenlerle 100 kişinin ayrıldığını kendilerinin kimseyi işten çıkarmadığını vurguladı.

Belediyenin yeni işçi ve personel alımı yapmadığına dikkati çeken Ünlü, "Belediyenin personel alacak yasal durumu ve ekonomik gücü yok. İmkanı yok. Bir personel dahi alamayız. Marmaris Belediyesi batmış, batırılmış. Belediye gerçekten zor durumda. En verimli şekilde bütçe ve personel yönetimiyle hizmet vermeye çalışıyoruz. Marmaris'i daha iyi noktaya getirmek için çalışıyoruz. Belediyeyi düzlüğe çıkarana kadar çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

Ünlü, belediyenin borç durumuyla ilgili de soruya yanıt verirken mevcut durum itibarıyla 567 milyon lira borçlarının bulunduğunu göreve geldiklerinden itibaren 9 aylık dönemde 125 milyon lira borç ödemesi yaptıklarını kaydetti.

Belediyenin bazı taşınmaz mallarının satışını yapmaya mecbur olduklarını aktaran Ünlü, Ocak ayında birkaç parça taşınmazın satışı için ihaleye çıkacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Marmaris Belediyesi, Yerel Yönetim, Acar Ünlü, Belediye, Marmaris, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi Zor Durumda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
15:27 TBMM’ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
07:11 Torreira’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt
06:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a zehir zemberek sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler
01:59 Kayseri’de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada Kayseri'de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada
00:46 El Salvador’da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı
00:05 Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı
23:30 Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu
21:54 Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur’u unutmadı Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı
21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 17:53:55. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Zor Durumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.