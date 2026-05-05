Marmaris Çarşısı, Yenileme Çalışmalarıyla Modern Bir Görünüme Kavuştu

05.05.2026 17:29  Güncelleme: 19:25
Marmaris Belediyesi'nin çarşı bölgesinde başlattığı yenileme ve dönüşüm çalışmaları ile sokaklar modern bir görünüme kavuştu. Eş zamanlı yürütülen düzenlemelerle daha ferah, estetik ve cazip bir geçiş noktası haline gelen çarşı, hem ilçe sakinlerinin hem de turistlerin beğenisini kazandı.

Eski ve köhne çatıların kaldırılması, zemin döşemelerinin yenilenmesi, bina cephelerinin düzenlenmesi ile dükkanların tabela ve vitrinlerinin modern bir görünüme kavuşturulması sayesinde çarşı adeta baştan sona yenilendi.

Turistlerin ilk ziyareti çarşıya

İlçeye gezmek için çevre illerden gelen misafirlerin ilk durağı olan çarşı yenilenmiş haliyle ilgi odağı haline gelirken 3 bin 235 yolcusuyla bu sabah Marmaris Limanı'na demirleyen Panama bayraklı dev yolcu gemisi MSC Divina ile kente gelen yabancı turistler de yenilenen çarşıyı ziyaret etti. Aydınlık ve ferah yapısıyla dikkati çeken çarşı, cıvıl cıvıl görüntüsüyle ziyaretçilerin beğenisini topladı.

"Sezon boyunca da bu yoğunluğun artarak devam edeceğine inanıyoruz"

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Acar Ünlü, yenilenen çarşının kentin önemli cazibe merkezlerinden biri olacağını her fırsatta dile getirdiklerini belirterek, "İlçemizi ziyaret eden misafirlerimizin çarşımızı çok beğendiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Pırıl pırıl, tertemiz ve aydınlık bir ortamda gezmenin keyfini çıkarıyorlar. Sezon boyunca da bu yoğunluğun artarak devam edeceğine inanıyoruz. Tüm esnafımıza ve Marmaris'imize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
