Marmaris Çarşısı Yenileniyor - Son Dakika
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Marmaris Çarşısı Yenileniyor

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 43 ve 51. Sokak'ta devam eden yenileme çalışmalarını inceledi. Başkan Ünlü, çarşının modern ve estetik bir görünüm kazanması için yapılan çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

29.01.2025 10:24  Güncelleme: 11:22
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(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Çarşı 43 ve 51. Sokak'ta devam eden çalışmaları inceledi. Personeli ve esnafı ziyaret eden Başkan Ünlü, "İlçemizin gözbebeği çarşımız yenileniyor, Marmaris güzelleşiyor! Daha modern, estetik ve yaşanabilir bir çarşı için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, her yıl binlerce turist ağırlayan Marmaris Çarşı'nın iki sokağında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Altyapı işlerinin bitmesinin ardından zemin döşeme çalışması başlandığı 43. Sokak ve üst gölgeliklerin sökülmesinin ardından altyapı çalışmasına geçilen 51. Sokak'ta çalışan personeli ziyaret eden Başkan Ünlü, esnafla da bir araya geldi.

"İlçemizin gözbebeği çarşımız yenileniyor, Marmaris güzelleşiyor"

43 ve 51. Sokak'ta devam eden çalışmaların bir an önce bitirilmesi için büyük gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Ünlü, "Marmaris Çarşısı'na yepyeni bir soluk kazandıracak ferah, aydınlık ve modern bir görünüme kavuşturacak çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Asmalı Sokak olarak da bilinen 43. Sokak'ta altyapı yenileme çalışmalarını tamamladıktan sonra yer döşeme işlemlerine geçtik. Ayrıca, 51. Sokak'ta gölgelik amaçlı kullanılan sundurmaları kaldırarak altyapı çalışmalarına başladık. Bu iki sokağı, tertemiz ve çağdaş görünümleriyle çarşının tamamına örnek teşkil edecek bir hale getirmek için titizlikle çalışıyoruz. İlçemizin gözbebeği çarşımız yenileniyor, Marmaris güzelleşiyor! Daha modern, estetik ve yaşanabilir bir çarşı için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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