Marmaris, EMITT Fuarı'nda Geniş Katılımla Yer Alacak

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(MARMARİS)- Marmaris, bu yıl 28'inci kez kapılarını açacak olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'te geniş bir katılımla yer alacak.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 28'inci kez kapılarını açacak. 5-7 Şubat arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuara Marmaris de geniş bir katılım sağlayacak. Marmaris Belediyesi ile birlikte Marmaris Ticaret Odası, oteller ve seyahat acentelerinin aynı alanda Marmaris'in tanıtımını yapacağı fuar için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Marmaris Belediyesi ve turizmciler, Salon 7 Stand 7241'de misafirlerini ağırlayacak. Standda 5 Şubat Çarşamba günü saat 15.00'te açılış kokteyli düzenlenecek.

Her yıl yüzlerce katılımcı ve on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan EMITT'in ilçenin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Gerek yurt içi gerekse yurt dışı fuarlarda paydaşlarımızla birlikte Marmaris'i en iyi şekilde temsil etmeye ve tanıtmaya gayret gösteriyoruz. EMITT Fuarı da dünyanın en önemli fuarlarından birisi. Burada da bölgemizi en iyi biçimde tanıtacağız. Fuarda yer alacak tüm katılımcıları ve davetlileri Marmaris standına bekliyoruz" dedi.