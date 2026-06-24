Marmaris Esnafı Gölgelik İçin Protesto Düzenledi - Son Dakika
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Marmaris Esnafı Gölgelik İçin Protesto Düzenledi

Marmaris Esnafı Gölgelik İçin Protesto Düzenledi
24.06.2026 15:50
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Marmaris'te esnaf, kaldırılan gölgelikler ve yeni yapılmaması sebebiyle protesto gösterdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çarşıda faaliyet gösteren esnaf, iş yerlerinin üzerindeki gölgeliklerin kaldırıldığı ve yenisinin yapılmadığı gerekçesiyle belediyeyi protesto etti.

Tepe Mahallesi'ndeki çarşıda bir araya gelen esnaf, dükkanlarının üzerinde bulunan gölgeliklerin belediye tarafından kaldırılmasının ardından yeni bir tente veya kapatma sistemi yapılmamasına tepki gösterdi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle turistlerin çarşıya gelmediğini ve iş yapamadıklarını belirten kalabalık, ıslık ve alkışlar eşliğinde Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü.

Atatürk Anıtı önünde esnaf adına basın açıklamasını okuyan İlhan Taşkaya, gölgeliklerin kaldırılması nedeniyle iflasın eşiğine geldiklerini söyledi.

Üstü açık alanlardaki işletmelerin güneş ve yağıştan olumsuz etkilendiğini, kapalı bölümlerde faaliyet gösteren esnafın aynı sorunları yaşamadığını belirten Taşkaya, çarşıdaki tadilat çalışmalarının gecikmesi nedeniyle zarar gördüklerini, üstü açılıp kapanabilen otomatik sistemlerin yeniden kurulmasını talep ettiklerini kaydetti.

Açıklamanın ardından Camiavlu Mahallesi'ndeki Marmaris Belediyesi binasına doğru yürüyüşe geçen grubun binaya girmesini, güvenlik önlemi alan İl Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet ekipleri biber gazı kullanarak engelledi.

Belediye Başkanı Acar Ünlü ile görüşmek isteyen esnafa, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ile Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız da destek verdi.

Belediye Başkanı Ünlü'nün şehir dışında olduğunun belirtilmesi üzerine, oda başkanları ve esnaf temsilcileri belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle görüştü.

Gruptakiler, sorunun çözümüne yönelik en kısa sürede Başkan Ünlü ile bir araya gelineceğinin bildirilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Marmaris, Ekonomi, Güncel, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Esnafı Gölgelik İçin Protesto Düzenledi - Son Dakika

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