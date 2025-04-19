Marmaris'in Geleceği İçin Öncelik Kültür ve Turizm - Son Dakika
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Marmaris'in Geleceği İçin Öncelik Kültür ve Turizm

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, göreve geldiği bir yıl içinde yapılan çalışmaları anlattı. Marmaris'i önceleyen kararlar alacaklarını ve kültür, sanat, turizm alanlarında marka bir kent hedeflediklerini belirtti.

19.04.2025 09:32  Güncelleme: 11:34
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(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, göreve gelişinin birinci yılında düzenlenen toplantıda, şimdiye dek gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Ünlü, "Her zaman 'Önceliğimiz Marmaris' dedik, bu düsturla hareket ettik. Bundan sonra da Marmaris'i önceleyen kararlar alacak ve tavizsiz olarak bunların uygulamalarını yapacağız" dedi.

Başkan Ünlü'nün muhtarlar, basın mensupları, meclis üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda fen, park bahçeler, temizlik gibi alanlarda bir yıl içinde yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yapıldı.

Bir yıl boyunca belediyenin hem ekonomik şartlarını iyileştirmek hem de bu şartlar altında hizmet üretmeye çalıştıklarını söyleyen Ünlü, kısa sürede ilçeye üç adet halk kafeyi kazandıracaklarını ve Kültür Sanatevi'ni de tekrar hizmete açacaklarını dile getirdi. Bir yıl sonra daha refaha kavuşmuş bir belediye hedeflediklerini söyleyen Ünlü, özellikle kültür, sanat ve turizm alanında marka bir kent haline getirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Ünlü, şunları kaydetti:

"Her zaman 'Önceliğimiz Marmaris' dedik, bu düsturla hareket ettik. Bundan sonra da Marmaris'i önceleyen, Marmaris'in değerini arttıracak, şehrimizi üst liglere çıkaran kararlar alacak ve tavizsiz olarak bunların uygulamalarını yapacağız. Çünkü biz Marmaris'i düşünüyor, kentimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bunun için de kurallara uyan bir kent oluşturmaya çalışıyor, insanları da kurallara uymaya davet ediyoruz. Çünkü kuralsızlık başka bir kuralsızlığı doğuruyor. Biz popülist davranmıyor, gelecek seçimi düşünerek hareket etmiyoruz. Kentin geleceğini düşünüyoruz. Hep birlikte Marmaris adına, Marmaris'i önceleyen kararlar almalıyız. Ticareti sokaktan kurtarmadığımız, hanutu önlemediğimiz, kaliteli hizmeti getirmediğimiz sürece geleceğimiz çok parlak olmaz. Bizim turizmin geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Başka ülkelerde çöllerden turizm merkezleri oluşturulurken, bizim elimizdekinin kıymetini bilerek hareket etmemiz lazım."

Dükkanların önüne ürün çıkarılmaması, gürültü yapılmaması, estetik görünümün sağlanması, turistle ilişkilerin seviyeli olması gibi kurallar olması gerektiğini söyleyen Ünlü, "Belediye olarak aldığımız kararlar ve bunların geri dönüşleri çok olumlu. Turistler daha şimdiden Marmaris'te değişim var diyor. Eminim ki bu kuralların olumlu etkisini sezon sonunda daha net görecek, birkaç sene sonra da değişime şahit olacağız" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris'in Geleceği İçin Öncelik Kültür ve Turizm - Son Dakika

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