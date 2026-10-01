Marmaris Kaymakamı Kaya, Hisarönü projelerini AK Parti heyeti ve muhtarla görüştü

Marmaris Kaymakamı Kaya, Hisarönü projelerini AK Parti heyeti ve muhtarla görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, beraberindeki heyet ve Hisarönü Muhtarı Fatih Turgut, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret etti. Kabulde, Hisarönü'nde yürütülen çalışmalar, planlanan projeler ve mahalle ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar değerlendirildi.
Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'ne yönelik projeler görüşüldü.
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, İlçe Belediye Meclis Üyesi İbrahim Çelikalp ve Hisarönü Mahallesi Muhtarı Fatih Turgut, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret etti.
Kaymakamlık makamında gerçekleşen kabulde, Hisarönü Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar ile hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.
Görüşmede, mahallenin ihtiyaçları doğrultusunda yapılması öngörülen yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: AA
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