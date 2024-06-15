Marmaris Kaymakamı Kurban Bayramı için Mesaj Yayımladı

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Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Kaya, mesajında, Kurban Bayramı'nı birlik ve beraberlik için hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşayıp paylaştıklarını belirtti.

Gelenek ve göreneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bayramda yardımlaşma ve dayanışma içerisinde birbirimize ve ülkeye karşı sorumlulukların hatırlanmasını kaydeden Kaya, mesajında şunları kaydetti:

"Millet olarak dini ve milli duyguların yoğun olarak yaşandığı bu değerli günlerde, sahip olduğumuz güzellikleri paylaşırken, toplumumuzda yardım ve desteğe muhtaç vatandaşlarımızın hatırlanması, kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak kardeşçe kucaklaşmayı ihmal etmemeliyiz. Vatandaşlarımızın ve özellikle de sürücülerimizin trafik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet etmelerini, aşırı hız, yakın takip gibi trafik kuralı ihlallerinden kaçınmalarını, uykusuz, yorgun araç kullanmamalarını, her bir trafik kuralının en az bir hayat kadar değerli olduğunun bilinci içerisinde sevdikleriyle kazasız, sağlıklı ve iyi bayramlar geçirmelerini diliyorum."