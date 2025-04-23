Marmaris'te 23 Nisan Bayramı Kültür ve Sanat Evi Açılışıyla Kutlandı - Son Dakika
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Marmaris'te 23 Nisan Bayramı Kültür ve Sanat Evi Açılışıyla Kutlandı

Marmaris Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kültür ve Sanat Evi'nin açılışıyla kutladı. Başkan Acar Ünlü, binanın kültür ve sanatla dolu bir alan olacağını belirtti.

23.04.2025 18:21  Güncelleme: 19:07
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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını, Kültür ve Sanat Evi'nin açılışıyla taçlandırdı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris'e uzun yıllar hizmet veren bu bina, halkımızın da bizden istediği gibi yeniden kültür ve sanatla dolu dolu olmaya devam edecek" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Marmaris'te bir dizi etkinlikle kutlandı. Marmaris Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikler, 2021 yılından bu yana kapalı olan ve bir dönem belediye hizmet binası olarak kullanılan Kültür ve Sanat Evi'nin açılışı ile taçlandırıldı.

Belediye'nin düzenlediği etkinlikler, ilçenin merkeze uzak mahallelerinden gelen çocukların belediye ziyaretiyle başladı. Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Acar Ünlü ile buluşan çocuklar, Belediye tarafından gelecek ay kurulması planlanan çocuk meclisinin de ilk adımını attı. Esmanur Öztürk başkanlığında bir araya gelen çocuklar, mahalleleri için taleplerini özgürce dile getirirken, birbirleriyle olan diyalogları da Başkan Ünlü ve izleyenleri hayran bıraktı.

Burada yaptığı konuşmada tüm çocuklara teşekkür eden Başkan Ünlü, "Daha bugünden ortak akılla karar alma süreçlerine katılan sizler geleceğimizin de teminatısınız. Sizlerin kent yönetimine katkı verecek olmalarından ötürü büyük bir mutluluk duyuyorum, gözlerinizden öpüyorum" dedi.

Açılışa yoğun katılım

Ünlü ve çocuklar, toplantının ardından 23 Nisan için özel olarak hazırlanan çekçek aracıyla açılışı yapılacak Kültür ve Sanat Evi'ne geldi. Marşlar ve 23 Nisan şarkıları eşliğinde yolculuk yapan çocuklar, ellerinde bayraklarla vatandaşları selamladı. Çocuklar için pamuk şeker, mısır, dondurma, meyve suyu, kek gibi ikramların gün boyu sunulduğu açılışın sunumunu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar yaptı. Ada Kaplan ve Parla Turhan'ın sunduğu açılış törenine Lale Manço Ahıskalı, eşi Serdar Ahıskalı, CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Kirt ve Özgür Han, Kültür ve Sanat Evi Koordinatörü Cengiz Sezgin, Meclis Üyeleri, kültür ve sanat derneği üyeleri ve çok sayıda vatandaş çocuklarıyla birlikte katıldı.

"Sanatla dolu dolu olmaya devam edecek"

Burada bir konuşma yapan Ünlü, tüm yurttaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Bizler eskiden olduğu gibi Marmaris halkına ve kültür sanat hayatına yeni üretimlerin yapılmasına, kaldığı yerden devam etmesi amacıyla bu binamızı yeniden hayata geçiriyoruz. Artık buranın bir bina olmaktan çok kültür sanat üreten, çocukların kahkahalarıyla şenlenen, insanların eğitim aldığı kendini geliştirdiği bir alan olmasını amaçladık. Marmaris'e uzun yıllar hizmet veren bu bina yeniden halkımızın da bizden istediği gibi kültür ve sanatla dolu dolu olmaya devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi de çocuklarla birlikte kesildi. Binanın önünde konuşlandırılan Heykeltraş Halil İbrahim Sever tarafından yapılan Müzik Anıtı, içinde Murat Sütçüoğlu'nun bağışıyla 80 adet antika radyonun bulunduğu Radyo Evi ve Çocuk Kitapları Fuarı'nın açılışının yapıldığı törene, Marmaris sakinleri ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Çocuk Şenliği, 5 gün sürecek

5 gün sürecek Çocuk Şenliği'nin yazarlarla söyleşiler, çocuk tiyatrosu, masal okuma saatleri gibi etkinlikler yer alacak. Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı ile Burunucu Macera Parkı'nda da 23 Nisan kutlamaları yapılacak. Bilim Parkı'nda 24-25 Nisan günlerinde gerçekleştirilecek 23 Nisan Bilim Şenliği'nde birbirinden renkli ve ilginç deneyler, atölyeler ve çalışmalar yapılacak. Burunucu Macera Parkı 26-27 Nisan günlerinde çocuklara ücretsiz olacak.

Kültür ve Sanat Evi'nde eğitim çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını söyleyen Koordinatör Cengiz Sezgin, "Marmaris kültür ve sanatı için simge haline gelen bu binayı tekrar hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada eskiden olduğu gibi bale, tiyatro, piyano, gitar, keman, resim, halk oyunları, diksiyon, yaratıcı drama, ritim kursları düzenleyeceğiz. Marmaris'in yetenekli çocuklarını konservatuara hazırlayacağız. Ayrıca sergi, panel, konferans gibi etkinliklere de ev sahipliği yaparak Kültür Sanat Evi'ni eski güzel günlerine kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te 23 Nisan Bayramı Kültür ve Sanat Evi Açılışıyla Kutlandı - Son Dakika

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