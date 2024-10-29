Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 11'i çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te 29 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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