Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 04.25'te merkez üssü Marmaris olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

19.02.2024 04:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.25'te merkez üssü Marmaris olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Kaynak: AA

Marmaris, Deprem, Muğla, Deprem, Acil Durum, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:23:51. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement