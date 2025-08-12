Marmaris'te 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli yelkenli tekne durduruldu.
Ekipler, teknedeki 17'si çocuk 46 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
