Marmaris Belediyesi'nden Çok Yönlü 8 Mart Programı... Başkan Ünlü: "Amacımız Sadece Bir Kutlama Değil, Gerçek Bir Farkındalık Yaratmaktı"

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi tarafından üç gün boyunca düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programı; tiyatro, söyleşi ve sergilerin yanı sıra kent genelinde gerçekleştirilen sarsıcı farkındalık çalışmasıyla hafızalara kazındı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Amacımız sadece bir kutlama değil, gerçek bir farkındalık yaratmaktı. Kadınların emeğini görünür kılmak ve bu dayanışmayı büyütmek boynumuzun borcu" dedi.

Marmaris, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü üç güne yayılan kapsamlı ve anlamlı bir programla kutladı. Marmaris Belediyesi öncülüğünde 6-8 Mart günleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde kadının emeği, sanatı ve hak mücadelesi ön plana çıkarılırken; kent genelinde yapılan "Boş Bank" etkinliği ile kadın cinayetlerine dikkat çekildi.

Sanatla başlayan farkındalık yolculuğu

Etkinlikler, 6 Mart Cuma akşamı Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Oyunları Festivali kapsamında sahnelenen "Şairler Mezarlığı" adlı tiyatro oyunuyla başladı. Armutalan Kültür Merkezi'ni dolduran sanatseverler, şiir ile tiyatronun iç içe geçtiği ödüllü performansı büyük bir ilgiyle izledi.

Hukuk ve sanat bir arada

Programın ikinci gününde Kültür ve Sanat Evi'nde bir araya gelen kadınlar, Muğla Barosu avukatlarından Alev Öztürk ile "Kadın Hakları" üzerine ufuk açıcı bir söyleşi gerçekleştirdi. Eşitlik mücadelesinin hukuki boyutlarının ele alındığı söyleşinin ardından Marmarisli kadın sanatçıların emeği şehre yayıldı. Uğur Mumcu Sanat Galerisi'nde açılan "Kadın Gözüyle" karma sergisi, kadınların hayata ve kente dair bakış açılarını sanatseverlerle buluşturdu.

Tavandan sarkan ayakkabılar: Yarım kalan hayatların simgesi

Etkinliklerin en dikkati çekici noktalarından biri ise Kaysu Biber Sanat Galerisi'nde açılan "Farkındalık" temalı resim ve enstalasyon sergisi oldu. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanatevi öğretmenlerinden Ayşe Avcı'nın öncülüğünde kursiyerlerin hazırladığı sergide, kadınların hayatta yaşadığı zorluklar ve toplumsal baskılar sanatın diliyle işlendi. Serginin en sarsıcı bölümü olan; kadın cinayetlerini ve yarım kalan hikayeleri simgeleyen, tavandan sarkıtılan ayakkabılar, ziyaretçilere duygusal anlar yaşattı. Sanatın bir sessiz çığlığa dönüştüğü bu çalışma, kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir duruş sergiledi.

Marmaris sokaklarında sessiz çığlık: "Eğer yaşasaydım…"

8 Mart sabahı Marmaris sokaklarında yürüyen vatandaşlar, sarsıcı bir manzarayla karşılaştı. Marmaris Belediyesi öncülüğünde Marmarisli emekçi kadınların desteğiyle; banklar, duraklar ve dinlenme alanları şeritlerle kapatıldı. Şeritlerin üzerine asılan "Ben hayattan koparılan kadınlardan sadece biriyim… Eğer bugün yaşıyor olsaydım denize karşı manzaranın keyfini çıkarıyor olabilirdim", "Ben hayattan koparılan kadınlardan sadece biriyim… Eğer bugün yaşıyor olsaydım, öğretmenlik mesleğimi gururla sürdürebilirdim", "Ben hayattan koparılan kadınlardan sadece biriyim… Eğer bugün yaşıyor olsaydım sevdiklerime sarılabilirdim" yazılı notlar, kadın cinayetleri sonucu yarım kalan hayatlara dikkati çekti. Kentteki "boşlukların" tesadüf olmadığını hatırlatan bu çalışma, ilçe sakinlerinden büyük destek gördü.

"Ekmek ve Gül"ün tarihine yolculuk

Etkinliklerin finalinde ise Kültür ve Sanat Evi kursiyerleri, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Koordinatörü Cengiz Sezgin'in yazıp yönettiği "Ekmek ve Gül" adlı tiyatro oyunuyla sahne aldı. 1857'de New Yorklu tekstil işçisi kadınların başlattığı direnişi ve 8 Mart'ın tarihsel kökenini sahneye taşıyan oyun, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Programın devamında sahne alan müzik dinletisiyle, kadınların dayanışma ruhu bir kez daha selamlandı.

"Dayanışmayı büyüteceğiz"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü farkındalık etkinliklerine ilişkin konuşan Ünlü, kadınların hayatın her alanında eşit ve özgür olması için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu üç gün boyunca sanatın diliyle konuştuk, haklarımızı hatırladık ve en önemlisi kaybettiğimiz kadınların anısını Marmaris'in her köşesinde yaşattık. Amacımız sadece bir kutlama değil, gerçek bir farkındalık yaratmaktı. Kadınların emeğini görünür kılmak ve bu dayanışmayı büyütmek boynumuzun borcudur. Katılan ve destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.