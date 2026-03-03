Marmaris'te 8 Mart, Sanat ve Farkındalıkla Kutlanacak

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi öncülüğünde 6-7- 8 Mart 2026 tarihlerinde tiyatro gösterileri, söyleşiler ve sergiler düzenlenecek. Program kapsamında 8 Mart'ta Atatürk Meydanı'nda basın açıklaması yapılacak.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Marmaris'te 3 gün sürecek etkinlik programıyla kutlanacak. Marmaris Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek organizasyonlar, 6-7-8 Mart 2026 tarihlerinde sanat, söyleşi ve tiyatro gösterileriyle kadınların sesini ve emeğini görünür kılacak.

6 Mart'ta "Şairler Mezarlığı" sahnelenecek

Etkinlikler 6 Mart Cuma günü başlayacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Oyunları Festivali kapsamında "Şairler Mezarlığı" adlı tiyatro oyunu, saat 20.30'da Armutalan Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kültür ve Sanat Evi'nde söyleşi, galerilerde sergi açılışları

7 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te Kültür ve Sanat Evi'nde Muğla Barosu avukatlarından Alev Öztürk'ün konuşmacı olacağı "Kadın Hakları" söyleşisi düzenlenecek. Ardından saat 15.00'te Uğur Mumcu Sanat Galerisi'nde "Kadın Gözüyle - Marmaris'te Yaşayan Kadın Ressamlar Sergisi"nin açılışı yapılacak. Aynı gün saat 15.30'da Kaysu Biber Sanat Galerisi'nde Kültür ve Sanat Evi kursiyerlerinin hazırladığı "Farkındalık" adlı resim ve enstalasyon sergisi ziyarete açılacak.

8 Mart'ta basın açıklaması ve "Ekmek ve Gül" gösterisi

8 Mart Pazar günü saat 12.00'de Atatürk Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirilecek. Günün son etkinliği olarak saat 15.00'te Armutalan Kültür Merkezi'nde Kültür ve Sanat Evi kursiyerlerinin sahneleyeceği "Ekmek ve Gül" adlı tiyatro gösterisi izleyiciyle buluşacak.

Belediye Başkanı Ünlü'den davet

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, etkinliklere tüm vatandaşları davet ederek, "Söyleşi, sergiler, tiyatro gösterileri gibi birbirinden anlamlı programlarla bir araya gelecek, dayanışmamızı büyüteceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu özel günde aramızda görmekten mutluluk duyacağız" açıklamasını yaptı.