Marmaris'te 8 Mart, Sanat ve Farkındalıkla Kutlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te 8 Mart, Sanat ve Farkındalıkla Kutlanacak

03.03.2026 10:39  Güncelleme: 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediyesi, 6-8 Mart 2026 tarihleri arasında tiyatro gösterileri, söyleşiler ve sergilerle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayacak. Etkinlikler, kadınların sesini ve emeğini görünür kılmayı hedefliyor.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi öncülüğünde 6-7- 8 Mart 2026 tarihlerinde tiyatro gösterileri, söyleşiler ve sergiler düzenlenecek. Program kapsamında 8 Mart'ta Atatürk Meydanı'nda basın açıklaması yapılacak.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Marmaris'te 3 gün sürecek etkinlik programıyla kutlanacak. Marmaris Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek organizasyonlar, 6-7-8 Mart 2026 tarihlerinde sanat, söyleşi ve tiyatro gösterileriyle kadınların sesini ve emeğini görünür kılacak.

6 Mart'ta "Şairler Mezarlığı" sahnelenecek

Etkinlikler 6 Mart Cuma günü başlayacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Oyunları Festivali kapsamında "Şairler Mezarlığı" adlı tiyatro oyunu, saat 20.30'da Armutalan Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kültür ve Sanat Evi'nde söyleşi, galerilerde sergi açılışları

7 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te Kültür ve Sanat Evi'nde Muğla Barosu avukatlarından Alev Öztürk'ün konuşmacı olacağı "Kadın Hakları" söyleşisi düzenlenecek. Ardından saat 15.00'te Uğur Mumcu Sanat Galerisi'nde "Kadın Gözüyle - Marmaris'te Yaşayan Kadın Ressamlar Sergisi"nin açılışı yapılacak. Aynı gün saat 15.30'da Kaysu Biber Sanat Galerisi'nde Kültür ve Sanat Evi kursiyerlerinin hazırladığı "Farkındalık" adlı resim ve enstalasyon sergisi ziyarete açılacak.

8 Mart'ta basın açıklaması ve "Ekmek ve Gül" gösterisi

8 Mart Pazar günü saat 12.00'de Atatürk Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirilecek. Günün son etkinliği olarak saat 15.00'te Armutalan Kültür Merkezi'nde Kültür ve Sanat Evi kursiyerlerinin sahneleyeceği "Ekmek ve Gül" adlı tiyatro gösterisi izleyiciyle buluşacak.

Belediye Başkanı Ünlü'den davet

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, etkinliklere tüm vatandaşları davet ederek, "Söyleşi, sergiler, tiyatro gösterileri gibi birbirinden anlamlı programlarla bir araya gelecek, dayanışmamızı büyüteceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu özel günde aramızda görmekten mutluluk duyacağız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Kadınlar Günü, Marmaris, Belediye, Etkinlik, Emekçi, 8 Mart, Güncel, Kültür, Dünya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te 8 Mart, Sanat ve Farkındalıkla Kutlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler

12:13
İsrail-ABD saldırılarında İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi.
İsrail-ABD saldırılarında İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi.
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:25:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Marmaris'te 8 Mart, Sanat ve Farkındalıkla Kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.