Marmaris'te Asansörler İçin İş Birliği Protokolü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 16:43  Güncelleme: 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediyesi, asansör güvenliğini artırmak amacıyla TMMOB Makine Mühendisleri Odası ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol ile asansörlerin periyodik kontrolleri Makine Mühendisleri Odası'na verildi.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, ilçedeki asansörlerin periyodik kontrolünün sağlanması amacıyla TMMOB Makine Mühendisleri Odası ile işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol ile Marmaris'teki asansörlerin denetimi konusunda A tipi muayene kuruluşu olan Makine Mühendisleri Odası yetkili kılındı.

Marmaris'te asansör güvenliğinin sağlanması amacıyla imzalanan protokolle denetim görevi Makine Mühendisleri Odası'na verildi.

Protokol, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası Marmaris Temsilcisi Ali Ulvi Avanoğlu tarafından imzalandı. Protokole göre asansörlü bina sahipleri veya yöneticileri, asansörlerinin yıllık periyodik kontrollerini belirlenen taban ücret karşılığında Makine Mühendisleri Odası'na yaptıracak.

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği'ne göre bina sahipleri ve yöneticilerinin bu kontrolleri yaptırmakla yükümlü olduğunu hatırlatan yetkililer; kontrollerin yapılmaması durumunda asansörlerin kullanım dışı bırakılacağı, buna rağmen kullanım halinde meydana gelebilecek kazalardan bina sahipleri veya yöneticilerin sorumlu olacağı belirtildi.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için asansörlü bina sahipleri ve yöneticilerinin yıllık periyodik kontrolleri zamanında yaptırmaları ve tespit edilen eksiklikleri gidermeleri gerektiği vurgulandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu
Lionel Messi, İspanya’dan kulüp satın aldı Lionel Messi, İspanya'dan kulüp satın aldı
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
16:56
ABD’yi karıştıran kareler: “Süper güç“ kendi askerlerini bile doyuramıyor
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
16:11
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 17:59:17. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te Asansörler İçin İş Birliği Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.