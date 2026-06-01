Marmaris'te Bayram Temizliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te Bayram Temizliği

Marmaris\'te Bayram Temizliği
01.06.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te Kurban Bayramı'nda 9 günde 3 bin 250 ton atık toplandı, temizlik çalışmaları sürdü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Kurban Bayramı tatili süresince artan nüfus yoğunluğu nedeniyle belediye ekipleri temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, 9 günde yaklaşık 3 bin 250 ton atık toplandı.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca ilçe genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz yürütmek amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre mesai yaptı.

Yerleşik nüfusun yanı sıra bayram tatilini geçirmek için ilçeyi tercih eden yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu yoğunluğa karşı önlemler artırıldı. Bu kapsamda 175 saha personeli, üç vardiya halinde görev yaparak ilçe merkezi, turistik mahalleler ve sahil şeridinde temizlik hizmeti sundu.

Ekipler, insan yoğunluğunun fazla olduğu caddeleri, çocuk parklarındaki oyun gruplarını ve ortak kullanım alanlarını yıkayarak dezenfekte etti.

Çarşı, kordon boyu, yat limanı ve Sevgi Yolu gibi bölgelerde araçlı süpürme çalışmaları yürütülürken, mesire alanları, koylar, yol kenarları ve seyir tepelerinde de çöp toplama faaliyetleri gerçekleştirildi.

"Tüm birimlerimizle sahadaydık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bayram süresince yürütülen çalışmaları değerlendirerek, ilçede temizlik ve kamu düzeni açısından önemli bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Vatandaşların ve misafirlerin huzurlu bir tatil geçirmesi için özveriyle çalışıldığını vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:

"9 günlük bayram tatili boyunca tüm birimlerimizle sahadaydık. Yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale etmek için yoğun çaba gösterdik. Marmaris'in temizliği ve düzeni için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."???????

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Marmaris, Güncel, Turizm, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te Bayram Temizliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?

16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
16:28
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
16:13
Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor
Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 17:02:14. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te Bayram Temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.