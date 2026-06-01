Marmaris Belediyesi Ekipleri, 9 Günde 3 Bin Ton Atık Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris Belediyesi Ekipleri, 9 Günde 3 Bin Ton Atık Topladı

01.06.2026 17:25  Güncelleme: 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak yaklaşık 3 bin 250 ton atık topladı ve kentin temizliğini sağladı.

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun bir çalışma yürüttü. 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, 9 günlük tatil süresince yaklaşık 3 bin 250 ton atık toplayarak kentin temizliği için mesai yaptı.

Marmaris'in yerleşik nüfusuna bayramda tatil için kenti tercih eden ziyaretçilerin de eklenmesiyle ilçede hareketlilik yaşandı. Marmaris Belediyesi'nin aldığı önlemler ve sahadaki çalışmalarıyla kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Toplam 175 saha personelinin görev aldığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, üç vardiya halinde çalışarak ilçe genelinde temizlik hizmetlerini kesintisiz sürdürdü. Bayram boyunca ilçe merkezi, turistik mahalleler ve yoğun kullanılan alanlarda temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler; caddeleri, çocuk parklarındaki oyun gruplarını ve ortak kullanım alanlarını yıkayarak dezenfekte etti. Ayrıca çarşı, kordon boyu, yat limanı ve Sevgi Yolu gibi insan yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde araçlı süpürme çalışmaları gerçekleştirildi.

3 BİN TON ATIK TOPLANTI

Ekipler yalnızca belediyenin sorumluluk alanlarıyla sınırlı kalmayarak kırsal mahallelerde, yol kenarlarında, mesire alanlarında, koylarda ve seyir tepelerinde de çöp toplama faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, 9 günlük tatil süresince yaklaşık 3 bin 250 ton atık topladı.

"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Belediye Başkanı Acar Ünlü, bayram süresince ilçede önemli bir sorun yaşanmadığını belirterek, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin rahat bir bayram geçirmesi için büyük bir özveriyle çalıştı. 9 günlük bayram tatili boyunca tüm birimlerimizle sahadaydık. Yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale etmek için yoğun çaba gösterdik. Marmaris'in temizliği ve düzeni için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi Ekipleri, 9 Günde 3 Bin Ton Atık Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Kılıçdaroğlu’nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
Ağabeyden kardeşe kanlı pusu: Aileyi kurşun yağmuruna tuttu Ağabeyden kardeşe kanlı pusu: Aileyi kurşun yağmuruna tuttu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi

19:10
Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinin 11’leri belli oldu
Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinin 11'leri belli oldu
18:43
Kabine sonrası CHP’ye uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’deki “mutlak butlan“ tartışmalarına ilk yorum
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum
18:36
AVM’de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
18:17
Batman Petrolspor’dan iddialı transfer
Batman Petrolspor'dan iddialı transfer
18:14
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
18:07
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 19:13:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Ekipleri, 9 Günde 3 Bin Ton Atık Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.