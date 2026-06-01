Marmaris Belediyesi Ekipleri, 9 Günde 3 Bin Ton Atık Topladı

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun bir çalışma yürüttü. 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, 9 günlük tatil süresince yaklaşık 3 bin 250 ton atık toplayarak kentin temizliği için mesai yaptı.

Marmaris'in yerleşik nüfusuna bayramda tatil için kenti tercih eden ziyaretçilerin de eklenmesiyle ilçede hareketlilik yaşandı. Marmaris Belediyesi'nin aldığı önlemler ve sahadaki çalışmalarıyla kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Toplam 175 saha personelinin görev aldığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, üç vardiya halinde çalışarak ilçe genelinde temizlik hizmetlerini kesintisiz sürdürdü. Bayram boyunca ilçe merkezi, turistik mahalleler ve yoğun kullanılan alanlarda temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler; caddeleri, çocuk parklarındaki oyun gruplarını ve ortak kullanım alanlarını yıkayarak dezenfekte etti. Ayrıca çarşı, kordon boyu, yat limanı ve Sevgi Yolu gibi insan yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde araçlı süpürme çalışmaları gerçekleştirildi.

3 BİN TON ATIK TOPLANTI

Ekipler yalnızca belediyenin sorumluluk alanlarıyla sınırlı kalmayarak kırsal mahallelerde, yol kenarlarında, mesire alanlarında, koylarda ve seyir tepelerinde de çöp toplama faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, 9 günlük tatil süresince yaklaşık 3 bin 250 ton atık topladı.

"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Belediye Başkanı Acar Ünlü, bayram süresince ilçede önemli bir sorun yaşanmadığını belirterek, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin rahat bir bayram geçirmesi için büyük bir özveriyle çalıştı. 9 günlük bayram tatili boyunca tüm birimlerimizle sahadaydık. Yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale etmek için yoğun çaba gösterdik. Marmaris'in temizliği ve düzeni için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.