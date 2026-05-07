Marmaris'te Bisiklet Yolları Yaz Sezonu Öncesi Bakımdan Geçiyor

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, yaz sezonu öncesi şehir içi bisiklet yollarında bakım ve boyama çalışmalarına başladı. Bisikletseverlerin yoğun olarak kullandığı yollar, yenilenmiş görünümüyle yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Marmaris'in simgelerinden biri haline gelen şehir içi bisiklet yolları, yaz sezonu hazırlıkları kapsamında yenileniyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe merkezindeki bisiklet yollarında bakım, onarım ve boyama çalışmaları başladı.

Bisiklet kullanıcılarının yoğun olarak tercih ettiği güzergahlarda gerçekleştirilen çalışmalarla yollar daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin de sıkça kullandığı bisiklet yolları, yeni görünümüyle sezona hazırlanıyor.

Marmaris'te alternatif ulaşımı teşvik eden bisiklet yolları, hem kent sakinlerinin hem de ziyaretçilerin büyük ilgisini görüyor. Belediye bünyesinde hizmet veren Marvelos bisiklet kiralama sistemi sayesinde her yıl binlerce bisikletsever Marmaris'i pedal çevirerek keşfetme fırsatı buluyor.