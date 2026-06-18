Marmaris\'in Derelerinde Yaz Mesaisi

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki derelerde kötü kokuya ve görüntü kirliliğine neden olan atıkları temizliyor.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaz aylarında artan nüfusun etkisiyle çevre temizliğini korumak amacıyla kent genelinde yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda merkez mahalleler ve kırsal bölgelerde bulunan dere yataklarında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar sırasında kötü kokuya ve görüntü kirliliğine neden olan yosun ve balçık birikintilerinin yanı sıra dere yataklarına bırakılan evsel atıklar da temizleniyor. Ekipler, dere yataklarının daha sağlıklı ve temiz bir görünüme kavuşması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Çevre sağlığının korunması ve olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla dere temizliklerinin ilçe genelinde belirlenen program dahilinde rutin olarak devam edeceğini belirten yetkililer, çalışmaların kalıcı olabilmesi için vatandaşların da çevre konusunda duyarlı davranmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.