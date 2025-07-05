Marmaris'te Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris ilçesi Çiftlikköy mevkisinde karadan ulaşımın bulunmadığı bir bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Ekipler, karada 2 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.