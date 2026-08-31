Marmaris\'te Emniyet Müdürü Değişikliği

Marmaris ilçesinde görev değişikliği yapan emniyet müdürleri, Kaymakam Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atanan Marmaris eski İlçe Emniyet Müdürü Murat Karaman ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Yalçın, Kaymakam Kaya ile bir araya geldi.

Ziyarette Kaya, Marmaris'te görev yaptığı süre boyunca ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı Karaman'a teşekkür etti.

Karaman'a yeni görevinde başarılar dileyen Kaya, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Yalçın'a da yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.