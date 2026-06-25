Marmaris'te "Genç İklim Elçileri Programı" Başladı

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi koordinasyonunda, Akdeniz Koruma Derneği ve Kalkınma ve Geleceğe Etki Derneği ortaklığıyla yürütülen Marmaris'te Deniz Ekosisteminin İyileştirilmesi ve İklim Dayanıklılığının Artırılması (SEAMAR) projesi kapsamında "Genç İklim Elçileri Programı" başladı.

SEAMAR projesi kapsamında hayata geçirilen Genç İklim Elçileri Programı ile gençler, iklim değişikliği ve deniz ekosistemleri konusunda bilinçlenirken Marmaris'in çevresel geleceğine yön verecek çalışmalara aktif olarak katılacak.

Avrupa Birliği eş finansmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı desteğiyle hayata geçirilen proje, Marmaris'in kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunmasını, iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılmasını ve çevresel yönetişim süreçlerine toplum katılımının güçlendirilmesini amaçlıyor.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLECEK

Program kapsamında gençler; iklim değişikliği, deniz ekosistemleri ve yerel çevre politikaları konusunda bilgi edinirken, Marmaris'in simge ekosistemlerinden biri olan deniz çayırlarının korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları yürütecek. Katılımcılar ayrıca grup çalışmaları ve etkileşimli oturumlarla çevresel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirecek.

Sürdürülebilir bir gençlik ağı oluşturmayı hedefleyen program, yalnızca tek seferlik bir etkinlik olarak değil, proje süresine yayılan kapsamlı bir katılım süreci olarak tasarlandı. İlk oturumun ardından saha gözlemleri, çevre ve iklim temalı atölyeler, mentorluk çalışmaları ve gençlerin kendi projelerini geliştirebilecekleri uygulamalar gerçekleştirilecek.

GENÇLER AKTİF ROL ÜSTLENİYOR

Gençlerin görüş ve önerilerinin proje faaliyetlerine katkı sağlamasının hedeflendiği programla Marmaris'te çevre ve iklim alanında aktif rol üstlenen, yerel sorunlara çözüm üreten ve karar alma süreçlerine katılan bir gençlik ağı oluşturulması amaçladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Acar Ünlü, katılımcı gençlere teşekkür ederek başarılar diledi.