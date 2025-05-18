Marmaris'te Gençlik Festivali Coşkusu

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi'nin Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen "Sahne Senin" etkinliğinde, "Forsa" grubu sahne aldı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Bayramı ruhuna uygun olarak kutluyor, gençlerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali kapsamında genç yeteneklere özel olarak Sahne Senin etkinliği gerçekleştirildi. Genç sanatçılara sahne deneyimi kazandırmayı ve onları desteklemeyi amaçlayan etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

İzmir'den gelen Forsa isimli müzik grubu, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nı dolduranlara bayram neşesi yaşattı. Grubun enerjik sahne performansı gençler ve Marmarisliler tarafından coşkuyla karşılandı.

Belediye olarak gençlerin bayramında gençleri spor, kültür ve sanatla buluşturmaya özen gösterdiklerini söyleyen Ünlü, "Bayramı ruhuna uygun olarak kutluyor, gençlerimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.