Marmaris\'te Gıyabi Cenaze Namazı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tepe Mahallesi Yeni Camisi'nde cuma namazı sonrasında toplanan vatandaşlar, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

"Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz"

Namazın ardından cemaate hitaben bir konuşma yapan Kaymakam Nurullah Kaya, yaşanan elim olayın milletçe derin bir üzüntüye yol açtığını ifade etti.

Toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan Kaya, "Bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir. Toplum olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmeliyiz. Hayatını kaybeden öğretmenimize ve evlatlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.