Marmaris\'te Güvenlik Toplantısı

01.06.2026 16:24
Marmaris'te, Kurban Bayramı sonrası güvenlik tedbirleri ve yaz sezonu hazırlıkları ele alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Kurban Bayramı'nda alınan tedbirlerin sonuçları ile 2026 yaz sezonuna yönelik güvenlik ve asayiş çalışmaları, düzenlenen koordinasyon toplantısında ele alındı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, geride kalan Kurban Bayramı süresince ilçe genelinde uygulanan asayiş, trafik ve güvenlik tedbirlerinin sonuçları gözden geçirilerek kurumlar arası değerlendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca yaz sezonunda artan nüfus ve ziyaretçi yoğunluğuna bağlı olarak kamu düzeninin korunması, trafik güvenliği, denetim faaliyetleri ve kurumlar arası koordinasyon konuları detaylıca görüşüldü.

"Tedbirler etkin ve titiz bir şekilde uygulanacak"

Kaymakam Kaya, vatandaşların ve ilçeyi ziyaret eden misafirlerin huzur ve güven içerisinde bir yaz sezonu geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ve ilçemizi ziyaret eden misafirlerin huzur ve güven içerisinde bir sezon geçirmelerini sağlamak amacıyla tüm kurumlarımız koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürecek. Alınacak tedbirlerin sahada etkin ve titiz bir şekilde uygulanması büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA

