Marmaris'te İmar Planları Oy Birliğiyle Kabul Edildi - Son Dakika
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Marmaris'te İmar Planları Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Marmaris Belediye Meclisi, 7 yıl önce iptal edilen Armutalan uygulama imar planlarını oy birliğiyle kabul ederek Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdi. Belediye Başkanı Acar Ünlü, bölgede yaşanan imar sorununu çözmek için önemli adımlar attıklarını belirtti.

09.10.2024 11:25  Güncelleme: 12:39
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(MUĞLA) - Marmaris Belediye Meclisi, yaklaşık 7 yıl önce mahkeme kararı ile iptal edilen Armutalan uygulama imar planları ile ilgili önemli bir adım attı. Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün göreve gelmesiyle hızlandırılan çalışmalar sonucunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Belediye Meclisi'nde kabul edilerek Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne gönderildi.

Marmaris Belediye Meclisi, yaklaşık 7 yıl önce mahkeme kararı ile iptal edilen Armutalan uygulama imar planları ile ilgili çalışmalarını tamamladı. Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında 1/1000 ölçekli uygulama imar planları oy birliği ile kabul edildi. Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün başkanlığındaki meclis toplantısında geçen Nisan ayında Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planları'na göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi.

2 etap şeklinde olacak

Belediye Meclisi'nde oy birliği ile alınan karara göre planlar Armutalan, Sinan, Camiavlu ve Siteler mahallelerinin turizm bölgesinde kalan ve 2023 yılında yürürlüğe giren bölümler dışındaki plansız alanları kapsayacak. Bu bölgelerin, Milli Park sınırına yakın alanları hariç kısımları imar planlarına kavuşacak. Milli Park alanlarına yakın kısımlar ise 2. etapta planlanarak yürürlüğe girecek. Genel olarak iptal edilen plandaki kararlara bağlı kalınarak hazırlanan yeni planlar, Büyükşehir Meclisi'nden geçmesinin ardından askıya çıkacak ve yasal süreçlerin tamamlanmasıyla yürürlüğe girecek.

Bölgenin yıllardır imar sorunu yaşadığını belirten Belediye Başkanı Acar Ünlü, bu sorunu çözmek üzere çok önemli bir adım attıklarının altını çizerek, "Hem vatandaşların hem de ticaret yapanların sıkıntı yaşadığı bir konuydu. Yıllardır sürüncemede olan bir olayı biz geldikten sonra hızlı bir şekilde gündeme aldık ve çözülmesi için de takipçisi olduk. Yapılan çalışmalar sonucunda planlar komisyonlardan da oy birliği ile geçti. Bundan sonra gündem Muğla Büyükşehir Meclisi'ne taşınıyor. Planların hızlı bir şekilde devreye girmesi için biz orada da çalışmaları yürüteceğiz. Tahmin ediyorum, bir aksilik çıkmazsa 2025 yılının şubat ayında ruhsat vermeye hazır hale gelmiş olacağız. Şimdiden hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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