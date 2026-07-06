Marmaris\'te İnsan Hakları Kurulu Toplantısı

Marmaris'te, Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilçede insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası işbirliği ile koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerince, göç yönetimi, düzensiz göçle mücadele, uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki çalışmalar ile il genelinde yürütülen faaliyetlere ilişkin kurul üyelerine bilgilendirme sunumu yapıldı.

Kaymakam Kaya, insan haklarının korunması ile kamu hizmetlerinin etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi noktasında tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışmasının önemini vurguladı. Toplantının hayırlı olmasını temenni eden Kaya, kurul üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.