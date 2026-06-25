Marmaris'te İZDES Projesi Toplantısı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında, kamu hizmetlerinin etkinliği ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları değerlendirildi.

Kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı ve vatandaş memnuniyetini esas alacak şekilde sunulması amacıyla hayata geçirilen İZDES Projesi kapsamında, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Erkan Kılıç başkanlığındaki heyet ilçede saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Saha faaliyetleri kapsamında düzenlenen paydaş toplantısına, İZDES Heyeti Başkanı Kılıç'ın yanı sıra Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, kurum müdürleri, okul aile birliği temsilcileri, eğitimciler, muhtarlar ve esnaflar katıldı.

Kamu hizmetlerinin verimliliği ile bağımlılıkla mücadele çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, katılımcıların görüş ve önerileri dinlenerek sahadaki uygulamalara yönelik anket çalışması yapıldı. Toplantıda elde edilen tespitlerin, hizmet kalitesini artırmak adına ilgili kurumlarla paylaşılacağı bildirildi.

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Erkan Kılıç ve beraberindeki heyet, program dahilinde Kaymakam Nurullah Kaya'yı da makamında ziyaret etti.

Daha sonra Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına geçen heyet, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutan Vekili Binbaşı Raşit Gödelek ve Bodrum Karakol Komutanı ile sahada incelemelerde bulundu.

Toplantıda, 2015-2026 yıllarını kapsayan döneme ilişkin verilerin yer aldığı brifing sunulurken, uyuşturucuyla mücadelede mevcut durum, elde edilen sonuçlar ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirildi. Heyet üyeleri ayrıca ilgili birimlerce hazırlanan gösterge ve tespit formlarını inceleyerek uygulamaların sahadaki yansımalarını değerlendirdi.