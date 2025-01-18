Marmaris\'te Jandarmadan Sahte İçki Operasyonu

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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 530 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris'in Orhaniye Mahallesi'nde yaşayan Ş.A.'nın sahte içki satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin evine 17 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 530 litre sahte ve 38 şişe gümrük kaçağı içki, 8 şişe anason aroması, 50 litre kapasiteli aktif distile sistemi, 5 kilo filtre kömür, 2 fermente yoğunlaştırıcı elektrikli battaniye, 1 fermente şeker oranı ölçme cihazı, 1 mikser matkap, 1 distile sistemi ısı ölçer, 40 paket fermente mayası ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Cavit AKGÜN - Yaren ÖZDEMİR/ MUĞLA,