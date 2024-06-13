Marmaris'te kask takmayan genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada kask takmayan genç öldü, 2 kişi yaralandı.

C.D. (17) yönetimindeki 48 AOL 381 plakalı motosiklet, İçmeler Mahallesi Martı Otel Kavşağı'nda Ali Aktaş (24) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Motosikletlerin devrildiği kazada Ali Aktaş ile diğer motosikletteki C.D. ile yolcu M.A. (22) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine trafik polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Aktaş yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden sürücü Aktaş'ın kaskının takılı olmadığını öğrenildi.