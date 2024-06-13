Marmaris'te kask takmayan genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Marmaris'te kask takmayan genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kask takmayan bir genç hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı. İki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kask takmayan genç sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, diğer motosikletteki 2 kişi ise yaralandı. Kazaya müdahale için olay yerine trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak hayatını kaybeden sürücünün kaskının takılı olmadığı belirlendi.

13.06.2024 12:31
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada kask takmayan genç öldü, 2 kişi yaralandı.

C.D. (17) yönetimindeki 48 AOL 381 plakalı motosiklet, İçmeler Mahallesi Martı Otel Kavşağı'nda Ali Aktaş (24) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Motosikletlerin devrildiği kazada Ali Aktaş ile diğer motosikletteki C.D. ile yolcu M.A. (22) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine trafik polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Aktaş yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden sürücü Aktaş'ın kaskının takılı olmadığını öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te kask takmayan genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te kask takmayan genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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