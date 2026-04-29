Marmaris'te Latin Rüzgarı Beyaz Perdede Esecek

Marmaris Latin Festivali kapsamında Latin Amerika sinemasının dikkat çeken yapımları sanatseverlerle buluşacak. 8-10 Mayıs günleri arasında gerçekleştirilecek gösterimlerde geniş bir seçki sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Marmaris Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte Latin Amerika sinemasından farklı türlerde yapımlar ücretsiz olarak izlenebilecek. Latin Amerika'nın zengin kültürel mirasını beyaz perdeye taşıyacak programda; belgesel, kısa film, animasyon ve ödüllü yapımlar yer alacak. Panama'dan Arjantin'e, Brezilya'dan Meksika'ya uzanan geniş seçki, izleyicilere farklı coğrafyalardan hikayeler sunacak.

Animasyon ve belgesel

Festivalin ilk günü olan 8 Mayıs'ta, Panama'nın efsane futbolcusu Rommel Fernández'in hayatını anlatan "Me Dicen El Panzer" filmi gösterilecek. Program, Nikaragua'nın kültürel yapısını ele alan "Tu Casa Es Cultura", üç farklı ülkeden kadınların mektuplaşmalarını konu alan Brezilya yapımı "Cartas Para" ve Şili'deki Lafkenche halkının hikayesini anlatan kısa film "Amucha" ile devam edecek. 9 Mayıs'taki gösterimlerde çocuklara yönelik Kosta Rika yapımı animasyon "Tio Conejo" izleyiciyle buluşacak. Kosta Rika edebiyatının klasiklerinden biri olan ve Carmen Lyra tarafından kaleme alınan "Tales of my Aunt Panchita" (1920) kitabındaki masallara dayanan bir animasyonun ardından gün boyunca Meksika yapımı "No Nos Moverán", Şili'den "Abundancia, Siempre Verde" belgeseli ve Brezilya yapımı animasyon "Nimuendaju" gösterilecek.

Program, "Gardel'in Yolculuğu" isimli animasyonla sona erecek

Festivalin son günü olan 10 Mayıs programında ise Venezuela'nın toplumsal hafızasında önemli yer edinen "Ali Primera" filmi yer alacak. Panama'nın tarihi ve sanatsal yapısını anlatan yapımların ardından etkinlik, Arjantin kültürünün en önemli ikonlarından biri olan Carlos Gardel'in yaşamını ve eserlerini konu alan "El día que me quieras: Gardel'in Yolculuğu" isimli animasyon filminin gösterimi ile sona erecek.