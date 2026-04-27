Marmaris'te Müzik, Dans ve Gastronomi, Latin Fest'te Buluşacak

27.04.2026 11:37  Güncelleme: 12:10
Marmaris, mayıs ayında 14 ülkenin katılımıyla düzenlenecek Latin Fest ile müzik, dans ve gastronomiyi buluşturacak; kent, kültürel diplomasi vizyonunu meydanlara taşıyacak.

Marmaris Belediyesi'nin ev sahipliğinde Meksika, Şili, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, El Salvador, Guatemala, Panama, Uruguay, Arjantin, Kolombiya, Kosta Rika, Venezuela, Nikaragua ve Paraguay'dan gelecek ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde, 19 Mayıs Gençlik Meydanı dört gün boyunca müzik, dans, gastronomi ve renkli görüntülerle dolu bir açık hava sahnesine dönüşecek.

Açılış konserini Cem Moreno'nun gerçekleştireceği festivalde; Şili'den Carlos Cid, Brezilya'dan Mara Halunga, Uruguay'dan Perla Lucarelli ve piyanist Benjamin Sebban da sahne alacak. Ayrıca dans gösterileri, tadım etkinlikleri, film gösterimleri gibi birçok etkinlik 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda olacak.

Hazırlıkları devam eden festivalin, "Marka Kent Marmaris" vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirten Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Latin Fest'i yalnızca bir eğlence organizasyonu olarak değil, kenti kültürel diplomasi ve sanat aracılığıyla uluslararası bir buluşma noktası haline getirme hedeflerinin somut bir adımı olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

2026 dolu dolu geçecek

Marmaris'in 2026 yılı boyunca geniş bir etkinlik takvimine sahip olduğunu vurgulayan Ünlü, "Ultra Trail'den L'Étape by Tour de France'a, DJ Festivali'nden Deniz Ürünleri Festivali'ne kadar uzanan kültür, sanat, spor, gastronomi içerikli etkinliklerle turizm sektörüne katkı sağlamaya, özellikle de sezon başı ve sonu gibi dönemleri canlandırmaya çaba harcıyoruz. Amacımız, kentimizi yalnızca deniz, kum ve güneşle anılan bir destinasyon olmaktan çıkararak deneyim odaklı küresel bir cazibe merkezi haline getirmek" dedi.

Latin Fest'in bu dönüşümün en dikkati çekici adımlarından biri olduğuna işaret eden Ünlü, tüm vatandaşları ve ziyaretçileri bu renkli buluşmaya davet etti. Ünlü, "Farklı kültürlerin bir araya geldiği, müziğin, dansın ve lezzetin buluştuğu Marmaris Latin Fest'te herkesi bu eşsiz atmosferi birlikte yaşamaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı 2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
45 yıl sonra aynı otel Reagan’ın ardından bu kez hedefte Trump vardı 45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı
Ahmet Çakar’dan derbi için bomba tahmin Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin
Tutuklu Tuncay Sonel’in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
11:47
Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı İşte alacağı ceza
Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı! İşte alacağı ceza
11:42
Mansur Yavaş cephesinden “Her koşulda adayım“ iddiasına yanıt
Mansur Yavaş cephesinden "Her koşulda adayım" iddiasına yanıt
10:56
AK Partili Eyüp Kadir İnan’dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
AK Partili Eyüp Kadir İnan'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
10:32
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Advertisement
