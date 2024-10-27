Marmaris\'te Orman Yangını

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde 20.45 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören çevreki vatandaşların ihbarıyla bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.
Haber: Yaren ÖZDEMİR/ MARMARİS (Muğla),
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