Marmaris ilçesine bağlı Yeşilbelde Mahallesi Altınsivrikuyu mevkiinde saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangınına 13 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 2 iş makinası müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Yaren ÖZDEMİR/MARMARİS (Muğla),
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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