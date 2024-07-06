Marmaris\'te orta refüjlerde bakım çalışması başladı

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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki orta refüjlerde bakım çalışması başlattı.

Marmaris Belediyesi, ileçedeki yeşil alanların bakım ve temizlik çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris girişinden İçmeler'e kadar orta refüj ve kavşaklarda çiçeklendirme, mıntıka temizliği ve budama çalışması yapılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalar ile ana arterlerde bulunan yeşil alanlar düzenli ve temiz hale getiriliyor.