Marmaris\'te Sağlıklı Yaş Alma Etkinliği

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te sağlık taramaları ve beslenme danışmanlığı sunan etkinlik düzenlendi.

Muğla'nın Marmaris İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen "Sağlıklı Yaş Alma Etkinliği" kapsamında vatandaşlara yönelik sağlık taraması ve beslenme danışmanlığı hizmeti sunuldu.

Marmaris Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması hedeflendi.

Etkinlikte, 30 yaş ve üzeri vatandaşların uzmanlar eşliğinde vücut analizi yapıldı.

Sağlık ekiplerince katılımcıların kan şekeri ve tansiyon ölçümleri gerçekleştirilirken, riskli görülen durumlarda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Sağlık taramalarının yanı sıra kurulan stantlarda diyetisyenler tarafından sağlıklı beslenme konusunda danışmanlık hizmeti verildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, mevsimsel beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı.

Belediye yetkilileri, toplumda sağlıklı yaşam kültürünü desteklemek amacıyla benzer projelerin ilçenin farklı noktalarında devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Marmaris, Etkinlik, Güncel, Muğla, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:50
19:20
18:58
18:54
18:18
17:52
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 20:01:09. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.