Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Uzunyalı'da Sezon Öncesi Hazırlıkları İnceledi

31.03.2026 17:17  Güncelleme: 18:47
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Uzunyalı'da sezon öncesi hazırlıklar kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve yapılan düzenlemeleri denetleyerek bölgenin yaz sezonuna hazırlanması için talimatlar verdi.

Yaz sezonu öncesi hazırlıklar kapsamında Uzunyalı bölgesine giden Başkan Ünlü, teknik ekiple birlikte saha gezisi yaptı. Mevcut durumu yerinde gözlemleyen Ünlü, belediye ekiplerinden teknik bilgi alarak sahil hattındaki yapılması gereken düzenlemelerle ilgili talimat verdi.

Denetimlerin ardından Uzunyalı sahil bandında kapsamlı bir yenileme süreci başlatıldı. Zabıta, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda plaj düzenlemesinden peyzaj yenilemeye kadar birçok noktada yoğun bir çalışma yürütülüyor. Sahil boyunca görüntü kirliliği oluşturan atıl materyaller de tek tek toplanıyor.

Ekiplerin sahada titizlikle çalıştığını belirten Ünlü, "Sezon öncesi tüm ilçeyi hazır hale getirmek için var gücümüzle çalışıyor; Marmaris'i yaza hazırlıyoruz. Tüm komşularımızın ve misafirlerimizin huzurla ve keyifle vakit geçireceği bir kent için işimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

Bölge sakinlerine ve Uzunyalı esnafına da seslenen Ünlü, "Kentimizdeki düzeni hep birlikte koruyacağız. Nitelikli turizm için esnafımızdan da duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

