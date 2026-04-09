Marmaris\'te Tanıştılar, Van\'da Evlendiler

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir otelde tanışan turizmci Musa Aslan (32) ile İskoçyalı Leanne (32), Van'da düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi. Evlilik sürecinde İslamiyet'i seçen Leanne, 'Lian Elif' ismini aldı.

Yaklaşık 10 yıldır Marmaris'te turizm sektöründe çalışan Vanlı Musa Aslan, tatil için ilçeye gelen Leanne ile çalıştığı otelde tanıştı. Kısa sürede arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, evlilik kararı aldı. Ailelerin de onay vermesiyle düğünün damadın memleketi Van'da yapılmasına karar verildi.

MÜSLÜMAN OLUP, 'LİAN ELİF' İSMİNİ ALDI

Evlilik hazırlıkları sırasında İslamiyet'i araştıran Leanne, Müslüman olmaya karar vererek 'Lian Elif' adını aldı. İskoçya'dan Van'a gelen gelin ve ailesi, kentte gördükleri misafirperverlik sayesinde kısa sürede uyum sağladı.

'YÖRESEL KIYAFETLİ DAVETLİLERLE HALAY ÇEKTİ'

Van'daki bir düğün salonunda gerçekleştirilen törene çiftin yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. Renkli görüntülere sahne olan düğünde davetliler, Kürtçe ve Türkçe müzik eşliğinde halaylar çekti.

Eşiyle tanışma hikayesini anlatan Musa Aslan, "Uzun süredir Marmaris'te turizm sektöründe çalışıyorum. Eşim ailesiyle birlikte tatil için gelmişti. Orada tanıştık ve zamanla bu kararı aldık. Çok mutluyuz. Düğünümüze katılan akrabalarımıza, dostlarımıza ve komşularımıza teşekkür ederiz" dedi.