Marmaris'te Trafik Kazası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Marmaris'te Trafik Kazası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Marmaris\'te Trafik Kazası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, istinat duvarına çarpan kamyonetteki iki çocuk hayatını kaybetti. Sürücü baba ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

29.11.2024 15:19  Güncelleme: 15:20
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde istinat duvarına çarpan kamyonetteki M.K. (10) ile C.K. (7) hayatını kaybetti, babaları sürücü H.K. (35) yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Marmaris kara yolu Taşhan mevkisinde meydana geldi. H.K. yönetimindeki 35 HC 0807 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle yolun sağındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü H.K. ile çocukları M.K. ve C.K. yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği M.K. ve C.K., hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan H.K.'nın tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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