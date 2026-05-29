Marmaris\'te Tur Teknesi Battı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Cennet Adası açıklarında su alan tur teknesi battı, 110 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında, meydana geldi. İddiaya göre, 110 yolcusuyla denize açılan 'Bigboss Diamond' isimli tur teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle arıza meydana geldi. Arızanın fark edilmesi üzerine tekne, karaya yakın bir noktaya yönlendirildi. Teknedeki yolcular, bölgedeki aynı firmaya ait başka bir tur teknesine güvenli şekilde tahliye edildi. Tekne sulara gömüldü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.