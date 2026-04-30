Marmaris'te Turizm Sezonu Öncesi Denetimler Sıklaştı

30.04.2026 09:24  Güncelleme: 09:58
(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, turizm sezonu öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Uzunyalı'da gerçekleştirilen kontrollerde iş yerlerine ruhsat, çevre temizliği ve kaldırım işgali konusunda uyarılarda bulunuldu.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesinde ilçe genelindeki denetimlerini artırdı. Geçen akşam Uzunyalı bölgesinde denetim gerçekleştiren ekipler; hediyelik eşya mağazaları, butik işletmeler, ayakkabı mağazaları ve züccaciye dükkanlarını kontrol etti. Denetimlerde iş yerlerinin ruhsatları, vergi levhaları ve diğer resmi evrakları incelendi.

Yanıltıcı etiket konusunda uyarıda bulunan ekipler ayrıca işletme sahiplerine kaldırım işgali ve ruhsat faaliyet alanı dışındaki yerlere ürün konulmaması konusunda da ikazlarda bulunarak, yaya geçişlerini engelleyecek uygulamalardan kaçınılması gerektiğini hatırlattı.

Çevre temizliği konusunda da bilgilendirme yapan zabıta ekipleri, çöplerin belirlenen saatlerde ve uygun noktalara bırakılması gerektiğini vurgulayarak, özellikle sigara izmaritlerinin çevreye atılmaması konusunda esnafı uyardı.

Denetimlerde ayrıca Marmaris'i tanıtan magnet, kartpostal ve benzeri ürünlerin daha görünür alanlarda sergilenmesi yönünde işletmelere tavsiyede bulunulurken Belediye yetkilileri, sezon boyunca denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

