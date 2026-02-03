"Ümit Burada" Sergisi Marmarisli Sanatseverlerle Buluştu

(MUĞLA)- Muğla Resim Çalışanları Grubu tarafından hazırlanan ve farklı kurumların iş birliğiyle hayata geçirilen "Ümit Burada" resim sergisi, Marmaris Belediyesi Kültür Sanat Evi'nde kapılarını açtı.

Muğla Resim Çalışanları Grubu'nun; Marmaris Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sanatseverler Derneği ve Tazelenme Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığı "Ümit Burada" resim sergisi, kapılarını açtı. Marmaris Belediyesi Kültür Sanat Evi'nde gerçekleştirilen sergi, kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunmayı hedefliyor.

Serginin açılışına, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt ile birlikte çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışta eserleri inceleyen katılımcılar, sanatçılarla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Farklı anlatım biçimleri ve çeşitli tekniklerle hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Sergi, 8 Şubat'a kadar her gün saat 17.00'ye kadar Marmaris Belediyesi Kültür Sanat Evi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.