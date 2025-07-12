Marmaris\'te Yangın Bayraktar TB2 ile Söndürüldü

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bahçe temizliği sırasında yakılan ateşin Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilip, ormana sıçramadan söndürüldüğünü duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla'nın Marmaris ilçesinde bahçe temizliği sırasında atıkların yakılması sonucu çıkmak üzere olan yangın, yeşil vatanın gözcüleri Bayraktar TB2 İHA tarafından tespit edildi. Kara ekiplerimizin hızlı ve etkili müdahalesiyle yakılan ateş, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ateşi yakan şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı" dedi.

'ATEŞ YAKMAYALIM'

Bakan Yumaklı, 14 insansız hava aracı ve 776 gözetleme kulesi ile yangınları ortalama 2 dakikada tespit ettiklerini söyleyerek, "Günde onlarca yangını bu şekilde erken müdahaleyle kontrol altına alıyoruz. Hava ve kara gücümüzle sahadayız, 15 Ekim'e kadar da tam teyakkuzdayız. Bu vatan savunmasında hepimize görev düşüyor. Hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde, yeşil vatanımız için lütfen daha dikkatli olalım. Dışarıda ateş yakmayalım" ifadelerini kullandı.