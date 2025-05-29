Marmaris'te Yaz Temizlik Çalışmaları Başladı

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte cadde ve sokakları, sahil şeridini ve ortak kullanım alanlarını titizlikle temizliyor.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında başlattığı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, hem yerel halkın hem de ilçeyi ziyaret eden misafirlerin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede vakit geçirebilmesi amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren sahada görev yapıyor. Özellikle sahil, ana caddeler, parklar, pazar yerleri ve toplu kullanım alanlarında süpürme, yıkama ve çöp toplama çalışmaları sıklaştırılırken, acil müdahale gereken noktalarda da anında çalışma yapılıyor.

Vatandaşlardan duyarlı olmaları istendi

Marmaris Belediyesi yetkilileri, yaz mevsimiyle birlikte temizlik hizmetlerinde kapasite artışına gittiklerini belirterek, "Yaz sezonu Marmaris için en yoğun dönem. Bu nedenle temizlik ekiplerimiz vardiyalı sistemle 7/24 sahada görev yapıyor. Hem kent estetiğini korumak hem de vatandaşlarımıza ve ziyaretçilerimize hijyenik bir yaşam alanı sunmak hedefiyle çalışmalarımız sürüyor" açıklamasını yaptı.

Yetkililer, çevre temizliği konusunda vatandaşların da duyarlı olmasını istedi.