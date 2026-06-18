Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden Yoğun Mesai - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden Yoğun Mesai

18.06.2026 15:46  Güncelleme: 16:47
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Marmaris Belediyesi, artan nüfus ve turist yoğunluğuna karşı Beldibi Mahallesi'nde 800 metre uzunluğunda beton yol yapımına başlarken, bisiklet yollarında da bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonuyla birlikte artan nüfus ve turist yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde ortaya çıkan ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale ederken, mahallelerdeki altyapı ve ulaşım çalışmalarına da devam ediyor.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Beldibi Mahallesi 76 Sokak'ta beton yol yapım çalışması başlatıldı. İmar planında yol olarak yer almasına rağmen yıllardır farklı bir güzergahta kullanılan toprak yol, planlardaki konumuna taşınarak yeniden düzenlendi.

Belediye ekipleri tarafından tesviye ve şarampol çalışmaları tamamlanan bölgede beton yol imalatına geçildi. Tamamı belediyenin kendi ekip ve ekipmanlarıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında 800 metre uzunluğundaki 5 bin 600 metrekarelik alanda beton yol yapılacak.  Çalışmanın tamamlanmasıyla bölgenin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısına kavuşması hedefleniyor.  Turunç Mahallesi'nde de yol yapımı gerçekleştirildi.

Öte yandan, kent genelinde şehir içi bisiklet yollarında da yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, bisiklet yollarında bakım ve dubalama çalışmaları gerçekleştirerek güvenliği artırıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden Yoğun Mesai - Son Dakika

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