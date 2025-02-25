Marmaris'te Yeni Sezon Hazırlıkları İncelendi - Son Dakika
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Marmaris'te Yeni Sezon Hazırlıkları İncelendi

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kaymakam Nurullah Kaya ile çarşıda yapılan çalışmaları inceledi ve yeni sezon öncesi yapılan hazırlıklarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ünlü, tüm kurumlarla uyum içinde çalışacaklarını vurguladı.

25.02.2025 13:42
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(MUĞLA)- Çarşı içinde yapılan çalışmaları inceleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris'imize en iyi hizmeti getirmek için tüm kurumlarla koordinasyon ve uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Yeni sezon öncesi yapılması gereken çalışmalar, alınacak önlemler ile ilgili görüş alışverişinde bulunan Kaymakam Kaya ve Başkan Ünlü, daha sonra 43. Sokak ile Kaymakamlık binasının da olduğu 51. Sokak'ta incelemelerle bulundu. Eski Çarşı'da da ziyaretlerde bulunan Kaya ve Ünlü, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Acar Ünlü, "Marmaris'imize en iyi hizmeti getirmek için tüm kurumlarla koordinasyon ve uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Kaymakam'ımızla da devamlı olarak irtibat halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de çarşıda yaptığımız çalışmaları inceledik ve önümüzdeki sezona dair görüşmeler yaptık. Nazik ev sahipliği için kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaymakam Nurullah Kaya da Belediye çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, Başkan Ünlü ve belediye personeline teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Nurullah Kaya, Acar Ünlü, Marmaris, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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