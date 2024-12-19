Marmaris'te Yeni Yıl Panayırı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaris'te Yeni Yıl Panayırı Başlıyor

Marmaris\'te Yeni Yıl Panayırı Başlıyor

Marmaris Belediyesi, 20 Aralık'ta 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda açılacak Yeni Yıl Panayırı ile eğlence ve alışveriş merkezi olacak. Panayır 5 Ocak'a kadar sürecek.

19.12.2024 16:30  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi tarafından 20 Aralık'ta 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulacak Yeni Yıl Panayırı, 5 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Marmaris Belediyesi, yeni yıl için hazırlıklarını tamamladı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulan Yeni Yıl Panayırı, eğlencenin ve alışverişin merkezi olacak. İlçedeki esnafın stant kurduğu panayır, 20 Aralık cuma günü açılacak. 16.30'da minik vatandaşların katılımıyla Sabancı Lisesi önünde başlayacak kortej yürüyüşü ile başlayacak Yeni Yıl Panayırı, 5 Ocak'ta sona erecek. Hediyelik eşya, kitap, doğal taş, aksesuar, takı gibi ürünlerin satılacağı alanda ayrıca yöresel tatların yer alacağı stantlar da kurulacak. Ayrıca çocuklar için de oyun alanları olacak.

Her akşam etkinlik

Meydandaki kutlamalar kapsamında ilçenin sevilen seslerinin sahne alacağı Marmaris Sahne'de ise her akşam farklı etkinlikler düzenlenecek. 31 Aralık'a kadar her akşam 17.00'de DJ performanslarıyla başlayacak etkinliklerde, Duygu Sahan, Sabri Şen, Serhatcan, Halil, Tuna Ünlü gibi isimler sahne alacak. Ayrıca Altın Adımlar Dans Akademisi ve Tazelenme Üniversitesi Korosu da yılbaşı coşkusuna ortak olacak.

Müzik, dans ve görsel şovlarla süslenecek etkinlikler kapsamında, 31 Aralık salı günü ise 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda büyük yılbaşı konseri düzenlenecek. Saat 19.00'da DJ Müfit'le başlayacak kutlamalar saat 22.00'de Marmaris'in sevilen ismi Barış Fırındüzü'nün sahne alacağı konserle devam edecek. Saat 00.00'de yeni yıla girilmesinin ardından saat 02.00'ye DJ performansı devam edecek.

Tüm vatandaşları etkinliklere davet eden Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Bu yıl hem yerel esnafımızı hem de halkımızı memnun edecek güzel bir program hazırladık. Yeni yıl heyecanını hep birlikte yaşamak için tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, 19 Mayıs, Marmaris, Gençlik, Güncel, Aralık, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te Yeni Yıl Panayırı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:24:50. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te Yeni Yıl Panayırı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.