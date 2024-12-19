Marmaris\'te Yeni Yıl Panayırı Başlıyor

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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi tarafından 20 Aralık'ta 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulacak Yeni Yıl Panayırı, 5 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Marmaris Belediyesi, yeni yıl için hazırlıklarını tamamladı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulan Yeni Yıl Panayırı, eğlencenin ve alışverişin merkezi olacak. İlçedeki esnafın stant kurduğu panayır, 20 Aralık cuma günü açılacak. 16.30'da minik vatandaşların katılımıyla Sabancı Lisesi önünde başlayacak kortej yürüyüşü ile başlayacak Yeni Yıl Panayırı, 5 Ocak'ta sona erecek. Hediyelik eşya, kitap, doğal taş, aksesuar, takı gibi ürünlerin satılacağı alanda ayrıca yöresel tatların yer alacağı stantlar da kurulacak. Ayrıca çocuklar için de oyun alanları olacak.

Her akşam etkinlik

Meydandaki kutlamalar kapsamında ilçenin sevilen seslerinin sahne alacağı Marmaris Sahne'de ise her akşam farklı etkinlikler düzenlenecek. 31 Aralık'a kadar her akşam 17.00'de DJ performanslarıyla başlayacak etkinliklerde, Duygu Sahan, Sabri Şen, Serhatcan, Halil, Tuna Ünlü gibi isimler sahne alacak. Ayrıca Altın Adımlar Dans Akademisi ve Tazelenme Üniversitesi Korosu da yılbaşı coşkusuna ortak olacak.

Müzik, dans ve görsel şovlarla süslenecek etkinlikler kapsamında, 31 Aralık salı günü ise 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda büyük yılbaşı konseri düzenlenecek. Saat 19.00'da DJ Müfit'le başlayacak kutlamalar saat 22.00'de Marmaris'in sevilen ismi Barış Fırındüzü'nün sahne alacağı konserle devam edecek. Saat 00.00'de yeni yıla girilmesinin ardından saat 02.00'ye DJ performansı devam edecek.

Tüm vatandaşları etkinliklere davet eden Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Bu yıl hem yerel esnafımızı hem de halkımızı memnun edecek güzel bir program hazırladık. Yeni yıl heyecanını hep birlikte yaşamak için tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.