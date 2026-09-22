Marmaris'ten Alanya'ya gelen Marella Discovery 1765 turist getirdi - Son Dakika
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Marmaris'ten Alanya'ya gelen Marella Discovery 1765 turist getirdi

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Marmaris\'ten Alanya\'ya gelen Marella Discovery 1765 turist getirdi
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Marmaris'ten hareket eden Malta bayraklı Marella Discovery, Alanya Limanı'na yanaştı; gemide çoğu İngiliz 1765 yolcu ile 735 personel bulunduğu öğrenildi. Gümrük işlemlerinin ardından turistler Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi, bazıları alışveriş yaptı.

Antalya'nın Alanya ilçesine Malta bayraklı "Marella Discovery" isimli kruvaziyer, 1765 turist getirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinden hareket ettikten sonra rotasını Alanya'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki gemi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı.

Gemide, çoğu İngiliz 1765 yolcu ile 735 personelin bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

"Marella Discovery"nin bir sonraki durağı Limasol Limanı olacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Marmaris'ten Alanya'ya gelen Marella Discovery 1765 turist getirdi - Son Dakika
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